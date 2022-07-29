Артист використовував у композиції нецензурну лексику.

Екс-учасник групи "Время и стекло" Positiff випустив потужний трек під назвою "Ничего личного". Композиція написана російською мовою. Це рішення артист прокоментував бажанням донести свій посил до кожного слухача з РФ. Ролик був опублікований на його YouTube-каналі.

"Немає ніякого миру - росіяни принесли руйнування і біль на мою землю. Вони розпалюють полум'я світової війни. Тому більше не буде російських назв вулиць в українських містах і селах, не буде романів, віршів і пісень. Разом з тисячами наших дітей, матерів, батьків – вони спалені в полум'ї від російських бомб і ракет", - прокоментував музикант свою нову відеороботу.

Вона миттєво зібрала безліч позитивних коментарів.

"Мурашки по шкірі й сльози в очах. Якщо хоч одній російській стане соромно, вже перемога", "Ух-ти! Потужна пісня, мурашки прям", "Приголомшливо! Дякую за вашу роботу! Переможемо!", "Українська творчість - просто бомба!! З вами Казахстан", "Просто крик душі якийсь... зараз ці думки в головах всіх українців. Нічого, все буде добре...", - пишуть користувачі.

Нагадаємо, "Океан Ельзи" випустив емоційний кліп на пісню "Квіти мінних зон" з кадрами Донбасу.

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