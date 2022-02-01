За словами співака, ініціатива виходила від Наді Дорофєєвої.

Український співак і автор пісень Олексій Завгородній, відомий під псевдонімом Позитив, розкрив фанатам причини розпаду популярної групи "Время і стекло".

Про це Завгородній розповів у інтерв'ю YouTube-каналу Лізи Дідковської.

За його словами, про те, що групу варто закрити, першою заговорила Надя Дорофєєва.

Читайте також"Позитиву" - 32: як артист прийшов до приголомшливого успіху"У цій групі все склалося. І ми склалися як артисти, і Надя склалася як співачка. Її бажання завжди було - у будь-якої дівчини-артистки, яка в дуеті, завжди є бажання стати сольною артисткою. Самореалізуватися - це дуже правильна річ, а тим більше, коли є рамки в групі", - зазначив Позитив.

Виконавець упевнений, що Дорофєєва набагато ширше артистка і сольно може показати набагато більше своїх можливостей.

"Вона сказала: "Я відчуваю, що ми загралися, нам потрібно йти далі, і тобі, і мені". Вона сказала: "Я хочу піти сольно, давай закривати наш проект". Мені здавалося це дурною ідеєю, але я не можу перешкоджати. Я б ще міг попрацювати, думаю, що і Надя теж. Але її завзяття і тяга до того, що вона вже хотіла робити - вона невпинна", - розповів Позитив.

Нагадаємо, раніше група "Время и Стекло" презентували кліп на пісню Last Dance. Ролик є своєрідним прощанням групи з глядачами.

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