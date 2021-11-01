Артист під час виступу зламав ногу.

Учасник групи MOZGI Олексій Завгородній зламав ногу прямо під час виступу в Єгипті.

"Спасибі, Єгипте! Це був дуже крутий і переломний заїзд! Зі мною все гаразд, трохи буду хромати", - написав "Позитив" у своєму інста-блозі, показавши фото рентгена.

"Не лякай нас, будь акуратніше", "Я так злякалася, коли побачила знімок", "До весілля заживе", "Одужуй швидше", "Ох, нехай зростеться красиво", "Після такого відпочинку, треба ще один відпочинок", - підтримали артиста шанувальники.

Нагадаємо, раніше співачка Віка Смеюха розповіла про можливі стосунки з "Позитивом".

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З 13 років Завгородній співпрацює з продюсером і українським репером Потапом. Разом з Потапом він прийшов до приголомшливого успіху, виступив у багатьох країнах і взяв участь в безлічі проектів на телебаченні.

У 2004 році він став учасником групи "new'z'cool", з якою в 2006 році випустив дебютний альбом під назвою "Школа, кістки, реп". Через шість років Олексій став одним з учасників дуету "Время и Стекло". Відтоді він виходив на велику сцену в компанії колеги по цеху Наді Дорофєєвої.

Крім того, з 2014 року він виступає в колективі MOZGI, в якому також беруть участь Потап, дядько Вадя, DJ Bloodless, DRED і RUSONE. Цікаво, що артисти виходять на сцену в чорних образах.

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Автор: Діана Могилєвич