Співачка забула слова пісні.

Британська співачка Мей Мюллер, яка в травні 2023 року представить свою країну на наймасштабнішому конкурсі Євробачення, потрапила в конфуз. Під час свого виступу на недавньому концерті вона забула слова пісні.

Однак співачка не розгубилася. Вона почала стрибати, закликати глядачів співати її трек I wrote a song, а також вона щось наспівувала в такт.

Відомо, що цю пісню, з якою Мей до того ж виступить на Євробаченні, вона написала сама. Автор ролика зауважив, що співачка не може заспівати те, що створила сама.

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Крім того, користувачі мережі негативно висловилися про вокальні дані Мюллер. Вони написали, що вона жахливо співає.

Як відреагували фоловери

"Вона більше займається вечіркою, ніж зосереджується на своєму вокалі"

"Сподіваюся, вона виправиться до Євробачення"

"Ганьба"

"Я розчарований"

Однак були й ті, хто підтримав Мей. Деякі користувачі мережі відзначили, що виступ не задався через технічні неполадки і погане самопочуття співачки. При цьому вони переконані, що на Євробаченні вона доведе, що всі помилялися на її рахунок.

Раніше УНІАН назвав порядок виступів учасників у півфіналах Євробачення-2023.

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