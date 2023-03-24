Оголошено порядок виступів у півфіналах Євробачення

Уже в травні в Ліверпулі від імені України проведуть пісенний конкурс Євробачення-2023. 9 і 11 травня відбудуться півфінали, а 13 травня - фінал. Представники від України TVORCHI виступлять одразу у фіналі - це передбачено правилами конкурсу для країни, яка здобула перемогу минулого року. 

Наразі організатори Євробачення-2023 методом жеребкування визначили порядок виступів у півфіналах. 

Порядок виступу учасників у першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня

  1. Норвегія – Alessandra – Queen of Kings
  2. Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
  3. Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava
  4. Латвія – Sudden Lights – Aijā
  5. Португалія – Mimicat – Ai Coraçao
  6. Ірландія – Wild Youth – We Are One
  7. Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!
  8. Швейцарія – Remo Forrer – Watergun
  9. Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn
  10. Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna
  11. Швеція – Loreen – Tattoo
  12. Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
  13. Чехія – Vesna – My Sister's Crown
  14. Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
  15. Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha

Порядок виступу учасників у другому півфіналі Євробачення-2023 11 травня

  1. Данія – Reiley – Breaking My Heart
  2. Вірменія – Brunette – Future Lover
  3. Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On)
  4. Естонія – Alika – Bridges
  5. Бельгія - Gustaph - Because Of You
  6. Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  7. Ісландія – Diljá – Power
  8. Греція – Victor Vernicos – What They Say
  9. Польща – Blanka – Solo
  10. Словенія – Joker Out – Carpe Diem
  11. Грузія – Iru – Echo
  12. Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal
  13. Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  14. Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje
  15. Литва – Monika Linkyte – Stay
  16. Австралія – Voyager – Promis

Євробачення-2023: що відомо

Нашу країну в Ліверпулі представить група TVORCHI з піснею "Heart of Steel". Представник від України був обраний в рамках Нацвідбору в грудні минулого року. Відомо, що українська артистка Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих конкурсу. 

Нещодавно TVORCHI представили публіці вдосконалений конкурсний трек, в який вони додали куплет українською мовою і змінили звучання в кінці пісні.

Нагадаємо, група TVORCHI поскаржилася на проблеми з виїздом за кордон.

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