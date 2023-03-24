Уже в травні в Ліверпулі від імені України проведуть пісенний конкурс Євробачення-2023. 9 і 11 травня відбудуться півфінали, а 13 травня - фінал. Представники від України TVORCHI виступлять одразу у фіналі - це передбачено правилами конкурсу для країни, яка здобула перемогу минулого року.
Наразі організатори Євробачення-2023 методом жеребкування визначили порядок виступів у півфіналах.
Порядок виступу учасників у першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня
- Норвегія – Alessandra – Queen of Kings
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Латвія – Sudden Lights – Aijā
- Португалія – Mimicat – Ai Coraçao
- Ірландія – Wild Youth – We Are One
- Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!
- Швейцарія – Remo Forrer – Watergun
- Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna
- Швеція – Loreen – Tattoo
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
- Чехія – Vesna – My Sister's Crown
- Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha
Порядок виступу учасників у другому півфіналі Євробачення-2023 11 травня
- Данія – Reiley – Breaking My Heart
- Вірменія – Brunette – Future Lover
- Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On)
- Естонія – Alika – Bridges
- Бельгія - Gustaph - Because Of You
- Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Ісландія – Diljá – Power
- Греція – Victor Vernicos – What They Say
- Польща – Blanka – Solo
- Словенія – Joker Out – Carpe Diem
- Грузія – Iru – Echo
- Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal
- Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Литва – Monika Linkyte – Stay
- Австралія – Voyager – Promis
Євробачення-2023: що відомо
Нашу країну в Ліверпулі представить група TVORCHI з піснею "Heart of Steel". Представник від України був обраний в рамках Нацвідбору в грудні минулого року. Відомо, що українська артистка Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих конкурсу.
Нещодавно TVORCHI представили публіці вдосконалений конкурсний трек, в який вони додали куплет українською мовою і змінили звучання в кінці пісні.
Нагадаємо, група TVORCHI поскаржилася на проблеми з виїздом за кордон.