До заходу залишилося менше двох місяців.

Уже в травні в Ліверпулі від імені України проведуть пісенний конкурс Євробачення-2023. 9 і 11 травня відбудуться півфінали, а 13 травня - фінал. Представники від України TVORCHI виступлять одразу у фіналі - це передбачено правилами конкурсу для країни, яка здобула перемогу минулого року.

Наразі організатори Євробачення-2023 методом жеребкування визначили порядок виступів у півфіналах.

Порядок виступу учасників у першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня

Норвегія – Alessandra – Queen of Kings Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party) Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava Латвія – Sudden Lights – Aijā Португалія – Mimicat – Ai Coraçao Ірландія – Wild Youth – We Are One Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ! Швейцарія – Remo Forrer – Watergun Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna Швеція – Loreen – Tattoo Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More Чехія – Vesna – My Sister's Crown Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha

Порядок виступу учасників у другому півфіналі Євробачення-2023 11 травня

Данія – Reiley – Breaking My Heart Вірменія – Brunette – Future Lover Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On) Естонія – Alika – Bridges Бельгія - Gustaph - Because Of You Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Ісландія – Diljá – Power Греція – Victor Vernicos – What They Say Польща – Blanka – Solo Словенія – Joker Out – Carpe Diem Грузія – Iru – Echo Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje Литва – Monika Linkyte – Stay Австралія – Voyager – Promis

Євробачення-2023: що відомо

Нашу країну в Ліверпулі представить група TVORCHI з піснею "Heart of Steel". Представник від України був обраний в рамках Нацвідбору в грудні минулого року. Відомо, що українська артистка Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих конкурсу.

Нещодавно TVORCHI представили публіці вдосконалений конкурсний трек, в який вони додали куплет українською мовою і змінили звучання в кінці пісні.

Нагадаємо, група TVORCHI поскаржилася на проблеми з виїздом за кордон.

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