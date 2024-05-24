Вчора, 23 травня, відбулася 13-та Національна музична премія YUNA у києвському "Жовтневому палаці".
Цікаво, що органзіатори заходу вигадали нововведення - нагороди вручали люди, які далекі від музчиної сфери, але активно допомагають країні під час війни. Ними стали: Раміна Есхакзай, Олександр "Терен" Будько, Марічка Падалко, Дар'я Квіткова, Олександр Волошин та інші.
Українські артисти отримали свої статуетки за минулорічні досягнення. Зокрема, лідером став гурт "Антитіла", який здобув перемогу одразу у трьох номінаціях.
Найкращим співаком став Артем Пивоваров, а найкращою виконавицею стала KOLA, яка зі сльозами на очах отримала свою нагороду на сцені.
Переможці премії YUNA-2024
- Найкращий альбом: Джамала – QIRIM
- Найкращий виконавець: Артем Пивоваров
- Найкраща виконавиця: KOLA
- Найкращий дует або колаборація: SHUMEI та Злата Огнєвіч – "Буревіями"
- Найкращий відеокліп: "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
- Найкращий поп-гурт: "Latexfauna"
- Відкриття року: Klavdia Petrivna
- Найкращий рок-гурт: "Антитіла"
- Найкраща пісня: "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
- Найкращий благодійний тур - Kozak System і Друга Ріка.
Нагадаємо, раніше стали відомі переможці музичної премії "Греммі-2024".