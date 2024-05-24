Визначено переможців премії YUNA-2024 / фото YUNA

Вчора, 23 травня, відбулася 13-та Національна музична премія YUNA у києвському "Жовтневому палаці".

Цікаво, що органзіатори заходу вигадали нововведення - нагороди вручали люди, які далекі від музчиної сфери, але активно допомагають країні під час війни. Ними стали: Раміна Есхакзай, Олександр "Терен" Будько, Марічка Падалко, Дар'я Квіткова, Олександр Волошин та інші. 

Раміна Есхакзай, Олександр Терен та Артем Пивоваров / фото Культурна Пречечна

Українські артисти отримали свої статуетки за минулорічні досягнення. Зокрема, лідером став гурт "Антитіла", який здобув перемогу одразу у трьох номінаціях.

Найкращим співаком став Артем Пивоваров, а найкращою виконавицею стала KOLA, яка зі сльозами на очах отримала свою нагороду на сцені.

Переможці премії YUNA-2024

  • Найкращий альбом: Джамала – QIRIM
  • Найкращий виконавець: Артем Пивоваров
  • Найкраща виконавиця: KOLA
  • Найкращий дует або колаборація: SHUMEI та Злата Огнєвіч – "Буревіями"
  • Найкращий відеокліп: "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
  • Найкращий поп-гурт: "Latexfauna"
  • Відкриття року: Klavdia Petrivna
  • Найкращий рок-гурт: "Антитіла"
  • Найкраща пісня: "Антитіла" – "Фортеця Бахмут"
  • Найкращий благодійний тур - Kozak System і Друга Ріка.

Нагадаємо, раніше стали відомі переможці музичної премії "Греммі-2024". 

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