Таким чином співачка підтримала нашу країну.

Британська співачка Ріта Ора підтримала Україну на найпрестижнішому музичному конкурсі Євробачення. У Ліверпулі вона вийшла на сцену з біженкою з Рівного і виконала свою пісню Anywhere.

Поки знаменитість співала свій хіт, дівчинка Софія танцювала з м'ячем в руках, який символізує втрачене через війну дитинство. Відомо, що юна танцівниця жила в Рівному, але після повномасштабного російського вторгнення була змушена переїхати до Великої Британії.

"Для мене Софія уособлює силу і надію в ці неспокійні, трагічні і мінливі часи. Ми не повинні забувати про привілей Великої Британії грати роль приймаючої країни на конкурсі Євробачення 2023 для України після перемоги Kalush Orchestra в минулому році", - написала Ора в Twitter.

Співачка додала, що Велика Британія любить Україну і цього року її виступ присвячений саме нашій країні.

"Софія відкриває мій виступ цього вечора, граючи з м'ячем, уособлюючи втрату дитинства для цих нещасних біженців. Я сподіваюся, що цей дивовижний пісенний конкурс відкриє серця по всій Європі і всьому світу", - підсумувала знаменитість.

Нагадаємо, вже відомі імена перших фіналістів Євробачення-2023. У першому півфіналі виступили представники 15 країн, проте пройшли далі тільки 10.

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