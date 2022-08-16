Росіянки переспівали пісню української співачки на концерті в Криму.

Українська співачка Злата Огнєвіч відреагувала на те, що росіянки на концерті в анексованому Криму переспівали її пісню "Зозуля".

Вона назвала виконавиць лярвами, які не знають про закони та авторські права. Також зірка звернула увагу на те, що співачки співали "під мінус" з її голосом на беках.

"Споконвічно російська забава красти і видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою у виконанні двох лярв, які і не знають про закони і авторські права... Хоча, про що я пишу, які права можуть бути у громадян РФ. Вибачте, але мене нудить. До речі, "співачки" такі безглузді, що співають під мінус з моїм голосом на беках. Соромно, прикро, але чого ще очікувати від болотян? Крим, сподіваюся дуже, що незабаром "Зозуля" прозвучить на Дні звільнення Криму у всіх чарівних містах півострова", – прокоментувала зірка.

Нагадаємо, раніше росіяни вкрали українську пісню Софії Ротару.

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