Цього разу представники країни-агресора познущалися над піснею "Одна калина".

Росіяни переспівали українську пісню "Одна калина" Софії Ротару. Відео опублікував у себе в Instagram-блозі ведучий Слава Дьомін.

"Одну калину за окном,

одну семью, да за столом,

одну тропинку,

чтобы шла домой сама.

Одну любовь на жизнь

одну печаль, что затаю,

одну Россию,

которую люблю", - співається в рашистській версії пісні Ротару, яку ті вкрали.

"Від такого співу у мене біля будинку контужені всі птахи", - написав Слава Дьомін, коментуючи дане відео.

Користувачі мережі також обурилися тим, що в країні-агресорі не можуть придумати нічого свого і тільки крадуть чужу творчість.

"Ужас ужасний! Ну от не вистачає у росіян інтелекту створити щось своє...", "Убозтво... свого немає, чуже крадуть...", "Гидота. Спочатку холодильники, пральні машини, труси, кросівки, а тепер ще й пісні наші", "Мої свині попадали від сміху", "Тому що це у них в крові - красти. Немає таланту створити щось своє", "Боже, які знущання над нашими піснями", - пишуть коментатори.

Нагадаємо, раніше росіяни очорнили пам'ять Скрябіна, переспівавши його пісню"Мам".

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