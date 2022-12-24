Український музикант Сергій Бабкін і легендарний пуерториканський співак Хосе Фелісіано записали спільну композицію "Silent Night". Автором ідеї виступив австрійський співак FaWiJo. Саме на його Yotube-каналі була опублікована робота.
Відомо, що "Silent Night" - це одна з найпопулярніших різдвяних колядок у світі. Пісню написав австрійський композитор у 1818 році. Композиція відноситься до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Ось як свою нову роботу прокоментував Сергій Бабкін:
"Ще з дитинства Різдво для мене - це найчарівніше свято, сповнене очікування дива, в оточенні рідних. Я завжди вірив і досі вірю, що в різдвяну ніч відбувається все найзаповітніше. Зараз в нашій країні надважкий час. Але яким би страшним воно не було, він не може забрати у дітей Різдво. Я присвячую цю пісню всім дітям України! Я щасливий стати частиною такого важливого проекту і заспівати разом з легендарним Хосе Фелісіано. Я вдячний Хосе і всій світовій музичній спільноті за підтримку України в її боротьбі за свободу".
Варто відзначити, що свою частину композиції Бабкін співав українською та англійською. Шанувальники залишили безліч позитивних коментарів.
Нагадаємо, Сергій Бабкін прокоментував виконання російськомовних пісень на концертах.