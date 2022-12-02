Артист каже, що зараз не виходить на сцену зі старими російськомовними хітами.

Відомий український співак Сергій Бабкін прокоментував те, чи буде він надалі виконувати свої хіти, написані російською мовою. Зараз на його виступах досить багато старих пісень, але співає він або українською, або англійською.

Ось що Бабкін розповів в інтерв'ю "24 каналу":

"На кожному концерті я співаю те, що, на мою думку, відповідає моменту. Цього року я дійсно виконую набагато менше старих пісень, на багатьох концертах взагалі не співаю нічого російською. Тому що так відчуваю, саме так мені підказує серце. Але взагалі від будь-яких своїх пісень ніколи не відмовлюся. Вони написані від щирого серця і відображають, ким я був у той момент".

Виконавець підкреслив, що з 2016 року більшість його пісень - україномовні.

"Починаючи з 2016 року, дев'яносто відсотків моїх пісень написані українською. Альбом "Музасфера", який вийшов у 2018-му, взагалі складається виключно з україномовних треків. Але якщо при якихось умовах в майбутньому у мене народиться пісня російською, я не буду двічі думати, записувати її чи ні. Це і є свобода. І саме свободою духу і волі ми відрізняємося від наших сусідів", - прокоментував Сергій.

Нагадаємо, Сергій Бабкін присвятив пісню звільненій з полону захисниці "Азовсталі".

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