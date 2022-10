Композиція отримала назву "In The Shadows of Ukraine".

Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra представили новий потужний хіт, який виконали спільно з культовою фінської групою The Rasmus. Композиція присвячена темі війни в Україні і отримала назву "In The Shadows of Ukraine".

"Поєднавши легендарну рок-пісню з неповторним звучанням українського фолку, ми створили "In The Shadows of Ukraine". Оригінальна фраза з пісні: "Кажуть, що я повинен навчитися вбивати, перш ніж зможу відчувати себе в безпеці, але я краще вб'ю себе, ніж стану їх рабом" відображає почуття українців під час багаторічної війни в їхній країні", - прокоментували українські виконавці.

У новій потужній композиції поєднуються рок, хіп-хоп та український фолк.

"Наша місія - розповісти якомога більшій кількості людей про цю війну і мужність українського народу. Саме тому ми вирішили зняти кліп на цю пісню. Ми віримо, що зійде сонце, і всі вороги зникнуть", - сказали представники групи Kalush Orchestra.

Примітно, що кліп на пісню артисти випустили чорно-білим. У відеороботі можна побачити самих музикантів, а також образи українок в традиційних костюмах, козаків, дітей, колишніх і сучасних українських військових.

Kalush Orchestra & The Rasmus-In The Shadows of Ukraine: відео

Реакція соцмереж

Ось що в коментарях під новою відеороботою пишуть шанувальники:

Українці настільки оволоділи дронами, що і кліпи знімають все віртуозніше! Слів немає, просто ВАУ!

Все, до чого торкається українська душа, оживає знову!

Ніколи навіть не уявляла, що така колаборація можлива! Ніби минуле і майбутнє зустрілися

Боже, це божественно! Дякую всім!

Нагадаємо, Wellboy вперше після припинення роботи з путіністом Бардашем випустив кліп.

Вас також можуть зацікавити новини: