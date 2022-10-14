Українські артисти Анна Трінчер і Positiff (Олексій Завгородній, - УНІАН) випустили спільну україномовну пісню "Який ти козак".
Раніше вони вже публікували тизер, який став популярним в соціальній мережі TikTok ще до прем'єри пісні. Сьогодні ж артисти випустили повну версію, яка змусить танцювати кожного з вас.
"Яка ти козачка
Який ти козак
Я дика хижачка
Я дикий хижак
Яка ти козачка
Який ти козак
Ідемо вперед і ніколи назад", - співають Трінчер і Завгородній.
Пісня запам'ятовується буквально з перших слів, тому не дивно, що вона стала вже такою популярною.
Реакція мережі на пісню "Який ти козак"
- "Мені дуже подобається пісня"
- "Почула цю пісню випадково, але дуже зайшла. Молодці"
- "Дуже класний трек"
- "Кайфовая пісня"
- "Клас, ставлю лайк"
Нагадаємо, раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зворушливо заспівав на "мосту Кличка" після вибуху.