Анна Трінчер та Олексій Завгородній / скріншот YouTube

Українські артисти Анна Трінчер і Positiff (Олексій Завгородній, - УНІАН) випустили спільну україномовну пісню "Який ти козак".

Раніше вони вже публікували тизер, який став популярним в соціальній мережі TikTok ще до прем'єри пісні. Сьогодні ж артисти випустили повну версію, яка змусить танцювати кожного з вас.

"Яка ти козачка

Який ти козак

Я дика хижачка

Я дикий хижак

Яка ти козачка

Який ти козак

Ідемо вперед і ніколи назад", - співають Трінчер і Завгородній.

Пісня запам'ятовується буквально з перших слів, тому не дивно, що вона стала вже такою популярною.

Реакція мережі на пісню "Який ти козак"

  • "Мені дуже подобається пісня"
  • "Почула цю пісню випадково, але дуже зайшла. Молодці"
  • "Дуже класний трек"
  • "Кайфовая пісня"
  • "Клас, ставлю лайк"

Нагадаємо, раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зворушливо заспівав на "мосту Кличка" після вибуху.

Вас також можуть зацікавити новини: