Танцювальна пісня підкорює буквально з перших слів.

Українські артисти Анна Трінчер і Positiff (Олексій Завгородній, - УНІАН) випустили спільну україномовну пісню "Який ти козак".

Раніше вони вже публікували тизер, який став популярним в соціальній мережі TikTok ще до прем'єри пісні. Сьогодні ж артисти випустили повну версію, яка змусить танцювати кожного з вас.

"Яка ти козачка

Який ти козак

Я дика хижачка

Я дикий хижак

Яка ти козачка

Який ти козак

Ідемо вперед і ніколи назад", - співають Трінчер і Завгородній.

Пісня запам'ятовується буквально з перших слів, тому не дивно, що вона стала вже такою популярною.

Реакція мережі на пісню "Який ти козак"

"Мені дуже подобається пісня"

"Почула цю пісню випадково, але дуже зайшла. Молодці"

"Дуже класний трек"

"Кайфовая пісня"

"Клас, ставлю лайк"

Нагадаємо, раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зворушливо заспівав на "мосту Кличка" після вибуху.

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