Шанувальники вже встигли відреагувати на кавер артиста.

Український артист SHUMEI (Олег Шумей, - справжнє ім'я співака), який здобув популярність на початку повномасштабного вторгнення, переспівав українську пісню "Мальви".

Відомо, що раніше цю пісню виконувала опальна співачка Ані Лорак. Однак зараз вона набула глибшого сенсу. У треку є слова про маму, яка втратила свою дитину на війні:

"Ой, мамо рідна, ти мене не жди,

Мені в наш дім ніколи не прийти.

З мойого серця мальва проросла

I кров'ю зацвіла!

Не плачте ж, мамо, ти ж бо не одна,

Багато мальв насіяла війна.

Вони шепочуть для тебе восени: "Засни, засни, засни, засни..."

Зворушливе виконання пісні вразило слухачів. У коментарях під відео вони залишили позитивні відгуки.

Реакція мережі на кавер SHUMEI

"Це неперевершено"

"Просто казкове виконання"

"Плачу разом з тобою. Слава Україні!"

"Просто захоплення"

Нагадаємо, Kalush Orchestra потужно заспівали на премії MTV EMA 2022.

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