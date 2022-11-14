Український артист SHUMEI (Олег Шумей, - справжнє ім'я співака), який здобув популярність на початку повномасштабного вторгнення, переспівав українську пісню "Мальви".
Відомо, що раніше цю пісню виконувала опальна співачка Ані Лорак. Однак зараз вона набула глибшого сенсу. У треку є слова про маму, яка втратила свою дитину на війні:
"Ой, мамо рідна, ти мене не жди,
Мені в наш дім ніколи не прийти.
З мойого серця мальва проросла
I кров'ю зацвіла!
Не плачте ж, мамо, ти ж бо не одна,
Багато мальв насіяла війна.
Вони шепочуть для тебе восени: "Засни, засни, засни, засни..."
Зворушливе виконання пісні вразило слухачів. У коментарях під відео вони залишили позитивні відгуки.
Реакція мережі на кавер SHUMEI
- "Це неперевершено"
- "Просто казкове виконання"
- "Плачу разом з тобою. Слава Україні!"
- "Просто захоплення"
Нагадаємо, Kalush Orchestra потужно заспівали на премії MTV EMA 2022.