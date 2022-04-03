Через пісню Jerry Heil звернулася до президента РФ Володимира Путіна.

Українська співачка Jerry Heil виступила на благодійному концерті "Доброго вечора! Ми з України", на якому переспівала свою пісню "Охрана, отмєна" на новий лад.

Замість слів "Охрана, отмєна" Яна Шемаєва співає "Сирена, отмєна". Слова "Я - не Лена, я - Яна. Виведіть його, бо ляже як встану" вона присвятила президенту Росії Володимиру Путіну, який 24 лютого напав на Україну та влаштував тут повномасштабну війну.

Завершила Jerry Heil пісню такими словами: "Якщо ми встанемо, Україно, він ляже".

Зазначимо, саме фанати співачки попросили її переробити популярний хіт "Охрана, отмєна". Такі пропозиції вони надсилали їй у соціальних мережах.

Нагадаємо, Макс Барських несподівано вступив до лав ЗСУ. Тепер замість мікрофона він триматиме в руках автомат та захищатиме Україну від російських окупантів.

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