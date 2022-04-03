Український артист Макс Барських, який з першого дня вторгнення Росії в Україну підтримував нашу країну, вів інформаційну війну в мережі, вирішив вступити до лав ЗСУ.
Йому належить пройти двотижневе навчання. Тепер замість мікрофона він буде тримати в руках автомат.
"Друзі, всім привіт. З завтрашнього дня починаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому в моїх руках був тільки мікрофон, але зараз... Час змінюється", - сказав Барських.
"Війна показала справжню сутність людей! Дякую за патріотичну позицію! Макс - приклад для інших", "Пишаємося тобою", "Дуже вас поважаю. Бережіть себе", - пишуть користувачі мережі в коментарях.
Нагадаємо, раніше Макс Барських закликав повністю ігнорувати ворогів.
"Не вступайте з ними в листування, просто ігноруйте рашистських ботів. У них в голові овочеве рагу і всі їхні вигадки недостойні уваги українців. Немає сенсу з ними вступати в дискусію. Росіяни - безпорадні", - сказав артист.