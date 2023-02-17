Музичний кліп "Молитва" створений у жанрі фентезі.

Співак, військовослужбовець, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга презентував пісню "Молитва" та відео до неї. Режисером виступив Микита Квасніков, який знімав кліп "Полями" для музиканта Олександра Чемерова.

Зйомки відбулися в Києві та Київській області. Головною героїнею кліпу є акторка Марія Стопник.

Музичний кліп "Молитва" створений у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі – її безстрашних воїнів. Під час його створення автори пішли на творчий експеримент – додали у роботі елементи кіберпанку та українського поетичного кіно.

Сюжет кліпу відтворює метафору великої концентрації любові задля пробудження віри у духа-захисника. Ця робота в естетичному плані та на підсвідомому рівні має на меті вселити у глядача надію, що краса української душі в котрий раз освітить темряву тяжких часів.

"Ця пісня необхідна саме зараз. Це молитва. А головна мета молитви - побудувати шлях надії до джерела внутрішніх сил у миті темряви і незрозумілості. Коли "накриває", я сам собі повторюю, як мантру: "Танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика, плекай мій сон, хоч ніч без дна. Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі. Такою і є ціна"", – каже Коля Сєрга.

Нагадаємо, MamaRika та KOLA довели до сліз кліпом "Люди" з хроніками війни.

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