Таким чином артист висловив свою подяку польському народу за солідарність і допомогу.

Фронтмен музичного гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який зараз захищає країну не тільки на позиціях, а й на інформаційному фронті, виконав свою легендарну пісню "Обійми" польською мовою. Відео з концерту артист опублікував у своєму Instagram-блозі.

"Вчора була та зустріч з вами, коли всіх слів мало, щоб розповісти, подякувати... Дорога Варшава, неймовірна Польща, спасибі за все, що ви зробили і робите для України, за те, що разом з нами поділяєте наш біль, за те, що нашу віру і рішучість підживлюєте своєю енергією, за те, що шануєте наших захисників", - прокоментував артист і екс-депутат свій виступ в рамках благодійного концерту.

Уточнюється, що гроші, зібрані в ході цього заходу, допоможуть діткам, які постраждали в результаті повномасштабного вторгнення Кремля. Частина суми буде також спрямована на ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Вакарчук звернувся до полоненого командиру полку "Азов".

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