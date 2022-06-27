Український музикант і лідер гурту "Океан Ельзи" записав відеозвернення на честь дня народження Героя України і командира "Азова" Дениса Прокопенка. Ролик артист опублікував у своєму Instagram-блозі.
Повідомляється, що 27 червня військовослужбовцю, який зараз перебуває в полоні, виповнився 31 рік.
"Сьогодні день народження у Дениса Прокопенко, легендарного командира легендарного полку "Азов", захищав Маріуполь. Ми поки ще не бачилися, але за місяці спілкування по телефону я відчув його, як людину. І можу сказати, що захоплююся ним як воїном і пишаюся як патріотом", - сказав Вакарчук.
Музикант зазначив, що відчуває гордість за Дениса і його побратимів.
"У день народження Дениса я хочу побажати йому, його родині, а також сім'ям всіх його побратимів, щоб хлопці, які зараз знаходяться в дуже непростих умовах і проходять непрості випробування, якомога швидше повернулися додому, до рідних, до рідної української землі", - резюмував Святослав.
Зазначимо, 19 березня військовослужбовець Денис Прокопенко був нагороджений званням Герой України за оборону Маріуполя під час нападу російських загарбників.
У коментарях до привітань Святослава Вакарчука долучилися й інші українці.
Нагадаємо, російський поет Биков відвідав Київ, українці обурилися.
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