Відомі всьому світу музиканти показали прапор нашої країни перед багатотисячною аудиторією.

Відомі всьому світу рок-групи The Rolling Stones і Guns N' Roses показують - світ не втомився від війни. На своєму концерті в Лондоні артисти знову висловили свою солідарність з українцями, які п'ятий місяць страждають через вторгнення російських військ і бомбардування мирних населених пунктів.

Так, фанати рок-артистів опублікували на YouTube уривки концерту, на яких видно, що прямо під час виконання пісні "Gimme Shelter" за спинами музикантів на величезному екрані спочатку з'явився синьо-жовтий прапор. Глядачі почали дуже голосно аплодувати і свистіти.

Також The Rolling Stones показали в ході свого концерту в Лондоні кадри вибухами і руйнуваннями українських міст - вони постраждали через те, що Росія випускала ракети.

Нагадаємо, кременчужанка довела до сліз піснею в пам'ять про загиблих в місцевому ТЦ 27 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: