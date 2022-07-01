Зворушлива композиція отримала назву "Небо плаче".

Кременчужанка Віта Татаринова випустила пісню "Небо плаче". Так вона вшанувала пам'ять своїх земляків, які загинули в результаті ракетного удару по ТЦ "Амстор" 27 червня. Відеозапис з'явився на YouTube.

На кадрах фотографії магазинів, які постраждали від обстрілу. У пісні сказано про те, що в той фатальний день люди опинилися в тц з різних причин - хтось вибирав обручки, хтось зустрівся з друзями, хтось просто зайшов за покупками. Зараз на місці "Амстора" - руїни.

"Нова авторська пісня, яка стала відгуком на події в моєму місті Кременчуці. 27 червня російські ракети потрапили в гіпермаркет, де перебувало понад 1000 осіб. Це військовий злочин ми не повинні забути... Небо бачить...", - прокоментувала автор.

"Небо, небо, небо, небо бачить,

Небо, небо, небо не пробачить.

Від чиєї злоби Кременчук в жалобі?

Його серце плаче, його серце плаче...

Розділилося життя наше на "до" і "після",

І на серці сумна лише, жалібна пісня.

Під уламками тут захоронені мрії,

А хтось знов набирає абонента в надії...", - заспівала Віта Татаринова.

Коментатори подякували Віту за таку чуттєву пісню.

"Дуже дякую, Віта, за таку пісню. Біль, безпорадність і зневага до тих, хто прямо або побічно причетний до цього вчинку, хто радіє в коментарях під відео кадрів трагедії в нашому місті. Це не може зробити людина, це просто недолюдина", "Як боляче. Бідні люди. У тих магазинах міг бути будь-який з нас...", " Віта, Привіт. Ти у нас співала на весіллі. Ми зараз у Німеччині. Я в сльозах, не можу працювати, мене накрило. Як же боляче. Жах", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, MONATIK випустив музичний альбом "ART Оборона" про війну в Україні.

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