Знаменитість закликала співати й підтримувати своє, українське.

Українська співачка Тіна Кароль висловилася про проголосовану Верховною Радою заборону російської музики в Україні.

За словами артистки, це питання назрівало давно, воно необхідне. Вона в ефірі національного марафону назвала такий крок абсолютно правильним.

"Вітаю нас - і музикантів, й український народ, що ми стаємо незалежними. Дуже важливо тримати лише наш стрій, який цікавий лише нам", - наголосила Тіна Кароль.

У цьому контексті вона згадала благодійні концерти у підтримку України. Співачка переконана, що на них не можуть лунати російські пісні. "Тому що спільноти за кордоном запитують: "Так ми не розуміємо - ви воюєте чи співаєте російські пісні?", - наголосила Тіна.

Кароль закликала писати новітню історію без рашистів. "Russia goodbye!" - сказала знаменитість.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада підтримала законопроект щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

Вас також можуть зацікавити новини: