Заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до "білого списку".

Верховна Рада підтримала законопроект щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі. За - 303", - сповістив він.

Йдеться про законопроєкт №7273-д, поданий до парламенту 10 народними депутатами з різних фракцій та груп, зокрема, "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" в кінці травня.

Надалі законопроєкт має бути підписаний головою ВРУ та президентом України.

Заборона російської музики в Україні: що варто знати

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, йдеться про повну та безстрокову заборону публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів співаків та співачок, які після 1991 року були громадянами держави-агресора (Російської Федерації).

Виняток - колишні громадяни держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства держави-агресора.

Така заборона не стосуватиметься російських співаків, які входять до Переліку музичних виконавців, які засуджують агресію проти України.

Цим "білим списком", як передбачено законопроєктом, матиме опікуватися Рада нацбезпеки та оборони. А сам перелік має бути публічним і оновлюватися.

"Заява про включення до Переліку подається до Служби безпеки України такою особою, її законним представником, організатором гастрольного заходу або правовласником, який має право надавати дозволи на використання в Україні творів у виконанні цієї особи", – йдеться в проекті закону.

Заборона також розповсюджуватиметься на проведення гастрольних заходів, учасниками яких є музичні виконавці, які є громадянами держави-агресора, крім тих, які внесені до "білого списку".

Крім цього, збільшується до 40% частка пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення (наразі 35%). Також збільшується до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинноаналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою.

Як писав УНІАН, раніше з пропозицією заборонити гастролі в Україні усіх російських виконавців звертався український продюсер Ігор Кондратюк. Її президент направив у РНБО, СБУ та прем’єру.

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