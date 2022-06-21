Музика в наш час стала надійним оберегом і силою, яка примножує бойовий дух.

Багато артистів за допомогою своєї творчості підтримують слухачів України і всього світу в такий непростий період. Всі пісні, випущені після 24 лютого, розповідають про страшні події - війну, втрату будинку, втрату близьких.

УНІАН зібрав добірку з п'яти нових композицій, які надихають на перемогу. Їх точно варто додати в свій плейлист!

TVORCHI - Боремося

"Я всередині відчуваю силу

Роз'єднати неможливо вільних

Десь у полях розгулявся вітер

Чуєш, за нас моляться всім світом", - співається в пісні.

Зараз за Україну дійсно молиться весь світ. У новій композиції артисти описали ту боротьбу за свободу, яку зараз веде кожна людина, що робить щось для підтримки своєї країни. Всі виручені від транслювання цієї композиції кошти Tvorchi пообіцяли передати ЗСУ.

Анна Трінчер - Не залишай

Молода виконавиця трохи змінила свій репертуар. Якщо раніше вона співала про любов, то зараз вона співає про любов до людини, яка пішла воювати.

"Ти з автоматом там

Мій Воїн, мій Герой

Стоїш за нас

Щоб наші діти

Посміхались знов", - співає Трінчер.

У фіналі кліпу Аня написала: "Присвячується жінкам, які щодня чекають повідомлення: "Я живий".

Lama - Сильні люди

Символами нової композиції стали два пілоти, які візуалізують синергію українського народу і армії, непохитністю і силою яких зараз захоплюється весь світ.

alyona alyona - Чому? (feat. Jerry Heil)

У цих виконавиць вже вийшла одна спільна композиція, що отримала назву "Рідні мої". Вона стала дуже популярною, тому артистки вирішили продовжувати в тому ж дусі.

"У мене є дуже багато питань, на які дійсно мені складно зараз шукати відповіді, але я їх шукаю саме тому, щоб розставити в своїй голові все по полицях і зрозуміти як жити далі. Я дуже часто зустрічаю людей, у яких виникають такі ж питання. Дуже хочеться, щоб наше нове суспільство, яке формується тут і зараз, давало відповіді на ці питання не такою ціною, якою дає зараз", - прокоментувала Alyona Alyona свій новий трек.

THE HARDKISS - Чк ти?

Питання "Як ти?" після 24 лютого прирівнявся до фрази "Я тебе люблю", адже ми дуже переживаємо за своїх близьких і набагато частіше стали цікавитися їхніми справами. Саме про це і нова пісня українського рок-гурту.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав про найяскравіші кліпи світових зірок, зняті в Києві.

Вас також можуть зацікавити новини: