Столиця України дуже мальовнича і фотогенічна, тому тут знімали безліч відомих роликів.

Нещодавно стало відомо, що відома всьому світу автомобільна торгова марка Mercedes випустила рекламу, зняту в Києві. У ролику засвітився корпус Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. З цієї нагоди ми вирішили згадати, в яких ще відеороботах засвітилася українська столиця.

Netta - Bassa Sabbaba

Ізраїльська виконавиця Нетта Бразилай, яка прославилася багато в чому завдяки перемозі на Євробачення, влітку 2018 року відвідала Київ для зйомок в рекламі Coca Cola. Співачка залишилася під приємним враженням від місцевих красот, тому вирішила знімати кліп.

Так, відеоробота на пісню "Bassa Sabbaba" була відзнята на тлі видів бібліотеки Вернадського та Дарницького мосту, а також багатоповерхівок на Позняках.

Twenty one pilots - Nico and the Niners

Американська музична група, яка прославилася на весь світ, показала у своєму кліпі один з корпусів того ж КНУ.

Ролик набрав майже 100 мільйонів переглядів. Впевнені, секрет успіху - це саме київські пейзажі.

Paolo Nutini - Iron Sky

Шотландський музикант Паоло Нутіні для зйомок кліпу на одну з його найвідоміших пісень вирішив поїхати на Троєщину і не прогадав. Відеоробота стала справжнім витвором мистецтва. На YouTube його короткий фільм-кліп подивилися практично три мільйони користувачів.

Hurts - Wings, Beautigul Ones

Відома британська група ще в 2015 році показала в своєму кліпі місцеві краси. Дивно, але і цих артистів привернула Троєщина. Попри те, що в цілому відеоробота вийшла похмурою, стиль музичного колективу проглядається дуже навіть добре.

До слова, у них же є кліп на пісню "Beautigul Ones", в якому також є моменти, зняті в Україні.

Ед Ширан - 2step

Недавня прем'єра пісні і кліпу британського виконавця наробила галасу. Знімав він кліп у Києві ще до війни, але ось випустив відеороботу вже після повномасштабного вторгнення. Саме тому, дивлячись на кадри, деякі відчували величезну ностальгію за рідними місцями.

Нагадаємо, Alyona Alyona і Jerry Heil представили чуттєву пісню "Чому?".

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