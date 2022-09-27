Трирічний Леон Буша з Ірпеня вразив публіку черговим зворушливим виконанням пісні. На цей раз він пройшовся по репертуару Океану Ельзи і виконав на камеру їх легендарну композицію "Обійми". Ролик опублікував в Instagram-блозі його тато.
"В кінці відео я запитав у Лео що він зробить в першу чергу, коли дізнається про нашу перемогу... Закривши очі, він мені відповів. Його відверта відповідь неймовірно зворушлива... Наскільки сильно він бажає миру. Я впевнений, що кожен з нас чекає на нашу перемогу так само сильно, як Лео. Наближаємо перемогу разом. Хто чим може на своїх місцях! Люди України поєднують в собі силу, добро і безмежну спрагу свободи! Україна - це любов", - написав тато Леона.
Реакція соцмереж
Ось що підписники написали в коментарях під відео:
- Мій синочок золотий! Скільки надій в тих маленьких очах!
- Сонечко! Це відео зробило мій день.
- Ваш Лео - це просто неймовірне дитя!!! А ваші відео для мене зараз з майбутнім співаком Лео - це те, що в часи випробувань на всіх фронтах дає заряд енергії, викликає посмішку, захоплення і неабияк відволікає... Інакше поїде дах!!!
- Сонечко! Ми обов'язково переможемо!
- Спасибі за такі відео! Так тепло від них! Лео неймовірний!
Нагадаємо, нещодавно маленький Лео з Ірпеня зворушив виконанням української версії пісні "Воїни світла".
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