Раніше хлопчик прославився на всю Україну виконанням композиції "Ой, у лузі червона калина".

Трирічний Лео з Ірпеня, який після повномасштабного вторгнення підтримав українців дуже зворушливим виконанням пісні "Ой, у лузі червона калина", зараз переспівав хіт ляпісу "Воїни світла".

Однак він заспівав не класичну російськомовну версію, а її оновлений варіант українською мовою. Відеозаписом батько Леона поділився в Instagram-блозі.

В описі до публікації тато хлопчика написав текст композиції і вказав його авторство. Виконання Лео так сподобалося підписникам, що вони залишили масу хвалебних коментарів.

"Як же це мило. Як гарно і правильно ви виховуєте дітей", "Стільки пісень Лео знає напам’ять, що мені стає встидно", "Ця дитина поцілована Божечком в голівку", "Боже, цей маленький Лео - просто мій Арестович", "Мій маленький герой!!! Обожнюю просто", - пишуть фанати хлопчика.

Нагадаємо, маленький Лео з Ірпеня знову підкорив своїм виконанням пісні "Океану Ельзи".

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