Головний елемент в кліпі - портал між сьогоднішнім днем і потойбіччям.

Український гурт TVORCHI заспівав про незламність у новій пісні - Heart of Steel, яку представлять у фіналі Національного відбору на Євробачення, що відбудеться 17 грудня. Сингл увійде до однойменного альбому, який артисти присвятили нескореності українців.

Пісня про сталеве серце у грудях, загартоване випробуваннями, стала покликом для TVORCHI знову взяти участь у конкурсі, як це було два року тому, коли музиканти набрали максимальну кількість балів від журі та глядачів у півфіналі Нацвідбору, та поступилися перемогою у фіналі.

"Ми знову у грі, тому що написали пісню, якою нам є що сказати Європі та світові. Вона про кожного, хто, попри всю безвихідь, носить в грудях сталеве серце і йде вперед. А сьогодні це всі ми. В нашій пісні є рядки: "Не бійтеся говорити те, що ви думаєте. Тому що як би погано не було, хтось слухає". Ми хочемо, щоб про нашу незламність почули всюди", - розповіли TVORCHI.

Трек звучить потужно вже з перших секунд. За задумкою артистів, ламаний нестандартний п'янкий ритм в середині пісні передає стан, коли буває важко, але ти стоїш та посміхаєшся, і ти непробивний. Синтезовані вокальні мелодії в синергії з живим вокалом Джеффрі створюють ефект паралельної реальності зі всім світом, в якому ми зараз живемо.

Цю ідею артисти відтворили і у атмосферному кліпі на пісню, режисером якого став Руслан Махов. Головний елемент в ньому - портал між сьогоднішнім днем і потойбіччям. Він символізує різне: силу духу, новий початок, фатальний кінець. На думку артистів, саме сьогодні людство обирає те, що на нього чекає завтра.

"Життя - це гра. І я граю для перемоги", - співають TVORCHI в треці Heart of Steel, чим дають однозначний заряд енергії усім українцям.

Нагадаємо, Потап довів до сліз піснею про розділені через війну сім'ї.

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