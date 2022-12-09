Відомий український репер і продюсер Потап випустив нову композицію, яка отримала назву "Триклятий лютий". У ній артист заспівав про трагічні події лютого і наслідки - розділені сім'ї. Примітно, що артист підписався не своїм псевдонімом, а ім'ям і прізвищем - Олексій Потапенко.
"Всім нам потрібно вірити, що вже скоро настане те майбутнє, в якому кожен з нас відпустить все погане, особливо той "Триклятий лютий", який агресивно і жорстоко увійшов в наше життя в цьому році", - прокоментував музикант.
Артист підкреслив - новою піснею закликає кожного слухача вірити в нашу беззастережну перемогу, яка обов'язково настане:
"Українці знову будуть насолоджуватися життям і планами, наші діти нарешті побачать чисте мирне небо над головою, а наші захисники будуть приймати щирі і повні подяки оплески. Ми зробимо все для того, щоб в майбутньому не залишилося місця війні!".
Реакція соцмереж
- "Потап на вищому рівні!"
- "З таким же почуттям колись слухала військові пісні минулого століття від бабусі, сльози самі крапають"
- "Миру Україні!"
- "Спасибі вам велике за таку чуттєву композицію!"
Нагадаємо, "Антитіла" презентували оновлену версію культового "Щедрика".