Композиція отримала назву "Триклятий лютий".

Відомий український репер і продюсер Потап випустив нову композицію, яка отримала назву "Триклятий лютий". У ній артист заспівав про трагічні події лютого і наслідки - розділені сім'ї. Примітно, що артист підписався не своїм псевдонімом, а ім'ям і прізвищем - Олексій Потапенко.

"Всім нам потрібно вірити, що вже скоро настане те майбутнє, в якому кожен з нас відпустить все погане, особливо той "Триклятий лютий", який агресивно і жорстоко увійшов в наше життя в цьому році", - прокоментував музикант.

Артист підкреслив - новою піснею закликає кожного слухача вірити в нашу беззастережну перемогу, яка обов'язково настане:

"Українці знову будуть насолоджуватися життям і планами, наші діти нарешті побачать чисте мирне небо над головою, а наші захисники будуть приймати щирі і повні подяки оплески. Ми зробимо все для того, щоб в майбутньому не залишилося місця війні!".

Реакція соцмереж

"Потап на вищому рівні!"

"З таким же почуттям колись слухала військові пісні минулого століття від бабусі, сльози самі крапають"

"Миру Україні!"

"Спасибі вам велике за таку чуттєву композицію!"

Нагадаємо, "Антитіла" презентували оновлену версію культового "Щедрика".

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