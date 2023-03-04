Український гурт TVORCHI, який здобув перемогу на Нацвідборі на Євробачення-2023, випустив нову пісню. Композиція отримала назву "Hidden Code" (Прихований код). Вона стане саундтреком до фільму про українських IT-фахівців, які "за лаштунками" створюють історію цифрового українського опору ворогові.
Джеффрі Кенні в цій пісні заспівав українською мовою, що в хорошому сенсі вразило слухачів, судячи з коментарів. Ось як самі артисти прокоментували свій реліз:
"Написали саундтрек до фільму "Перший код" про українську IT-індустрію. "Hidden Code" - про суперменів IT-галузі, які за лаштунками створюють нову історію українського опору ворогові. Наші кібервійська з першого дня повномасштабної війни демонструють нереальну силу і єдність заради спільної перемоги".
Повідомляється, що прем'єра українського фільму "Перший код" відбудеться навесні цього року.
Реакція соцмереж
- "Круто! Зрозуміло, що планку утримувати на рівні не просто. Може бути, навіть складніше, ніж туди піднятися. Але вам тепер діватися нікуди - це ваш хрест - нести український музон на світову вершину"
- "Кайфую від творчості групи. Музика світового рівня. Натхнення хлопцям і перемоги!"
- "Це та сама пісня, яку потрібно прослухати кілька разів на повторі тут, щоб зрозуміти звучання в деяких місцях. Мені дуже подобається"
Нагадаємо, Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих Євробачення-2023.