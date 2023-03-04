Гурт, який у 2023 році представить нашу країну на Євробаченні, заспівав про представників ІТ-сфери.

Український гурт TVORCHI, який здобув перемогу на Нацвідборі на Євробачення-2023, випустив нову пісню. Композиція отримала назву "Hidden Code" (Прихований код). Вона стане саундтреком до фільму про українських IT-фахівців, які "за лаштунками" створюють історію цифрового українського опору ворогові.

Джеффрі Кенні в цій пісні заспівав українською мовою, що в хорошому сенсі вразило слухачів, судячи з коментарів. Ось як самі артисти прокоментували свій реліз:

"Написали саундтрек до фільму "Перший код" про українську IT-індустрію. "Hidden Code" - про суперменів IT-галузі, які за лаштунками створюють нову історію українського опору ворогові. Наші кібервійська з першого дня повномасштабної війни демонструють нереальну силу і єдність заради спільної перемоги".

Повідомляється, що прем'єра українського фільму "Перший код" відбудеться навесні цього року.

Реакція соцмереж

"Круто! Зрозуміло, що планку утримувати на рівні не просто. Може бути, навіть складніше, ніж туди піднятися. Але вам тепер діватися нікуди - це ваш хрест - нести український музон на світову вершину"

"Кайфую від творчості групи. Музика світового рівня. Натхнення хлопцям і перемоги!"

"Це та сама пісня, яку потрібно прослухати кілька разів на повторі тут, щоб зрозуміти звучання в деяких місцях. Мені дуже подобається"

Нагадаємо, Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих Євробачення-2023.

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