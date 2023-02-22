Українська співачка також буде проводити півфінали конкурсу.

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення-2023. А український ведучий Тімур Мірошниченко буде кореспондентом шоу, яке відбудеться у Ліверпулі.

"Крім того, українська рок-діва — одна з "тріо музичних суперзірок", які вестимуть півфінали цьогорічного конкурсу, 9 та 11 травня", - повідомляється на сторінці Євробачення в Україні від Суспільного мовника в Instagram.

Так, ведучими Євробачення-2023 стануть: Юлія Саніна, Грем Нортон, Ханна Веддінгхем, Аліша Діксон. Відомо, що Мірошниченко у якості кореспондента шоу в Ліверпулі з'являтиметься у відеовставках під час прямих ефірів, вестиме пряму трансляцію Церемонії відкриття конкурсу. Він буде працювати разом зі своїм ліверпульським колегою Семом Куеком. Окрім цього, Мірошниченко мовитиме з коментаторської кабіни на арені Liverpool.

Відео дня

Юлія Саніна вже прокоментувала радісну звістку. Вона написала, що дуже радіє, проте й хвилюється.

"Для мене велика честь стати ведучою "Євробачення 2023". Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить з Британією. Мені водночас хвилююче, відповідально та радісно грати нову для себе роль. Але у мене є ви - моя підтримка. І я впевнена, що, навіть під час війни, ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні", - повідомила Саніна.

Україна та Євробачення 2023

17 грудня в Києві провели фінал Нацвідбору на Євробачення 2023. Стало відомо, що Україну на пісенному конкурсі представить група TVORCHI з піснею "Heart of Steel". Журі присвоїли їм 9 балів з 10 можливих, глядачі віддали 10 балів з 10 можливих.

Наприкінці грудня гурт TVORCHI зареєстрували як представника України на Євробаченні-2023. Відомо, що TVORCHI автоматично переходять у фінал, оскільки у 2022 році у конкурсі перемогла наша країна, яку представляв гурт Kalush Orchestra. Найпрестижніший музичний конкурс проведуть у Ліверпулі 13 травня.

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