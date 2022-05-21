Після пісенного конкурсу світова публіка підхопила кілька композицій учасників.

Євробачення-2022 відбулося 14 травня. У ньому перемогла українська група Kalush Orchestra з піснею "Stefania". Практично всі, хто стежив за етапами конкурсу, додали собі цей хіт в плейлист і досі наспівують легендарний Приспів. Пропонуємо урізноманітнити свій плейлист ще п'ятьма потужними треками, які були представлені в цьому році у фіналі Євробачення.

The Rasmus – Jezebel

The Rasmus були одними з найбільш обговорюваних учасників. За свої майже 30 років творчої діяльності, артисти тільки зараз потрапили на Євробачення. Їх яскравий номер, запальна пісня і напівголий фронтмен групи Лаурі Юленен не залишили байдужими.

Корнелія Джейкобс - Hold Me Closer

Представниці Швеції перед фіналом Євробачення прогнозували перемогу.

Приємний голос і чуттєвий номер Корнелії Джейкобс хоч і не допомогли їй здобути перемогу, проте її пісня потрапила в плейлисти мільйонів слухачів.

Сем Райдер - Space Man

Ще до фіналу представник Британії Сем Райдер став зіркою TikTok. Його незвичайний голос, образ і запам'ятовується номер допомогли здобути "срібло" (2 місце) на Євробаченні-2022. Ця пісня дуже сподобалася експертам і слухачам усього світу.

Охман - River

Після Євробачення розгорівся скандал з приводу того, що Україна поставила Польщі 0 балів за виконання.

Українські слухачі не погодилися з результатами Національного Журі і висловили величезну підтримку Охману не тільки коментарями, а й різким зростанням кількості прослуховувань його композиції "River".

Konstrakta – In Corpore Sano

Сербська виконавиця представила на музичному конкурсі Євробачення-2022 пісню в стилі інді-поп про красу і здоров'я. Глядачам вона запам'яталася тим, що прямо на сцені мила руки в тазику.

Нагадаємо, зірка Playboy Даша Астаф'єва емоційно прочитала вірш Лесі Українки.

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