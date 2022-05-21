Євробачення-2022 відбулося 14 травня. У ньому перемогла українська група Kalush Orchestra з піснею "Stefania". Практично всі, хто стежив за етапами конкурсу, додали собі цей хіт в плейлист і досі наспівують легендарний Приспів. Пропонуємо урізноманітнити свій плейлист ще п'ятьма потужними треками, які були представлені в цьому році у фіналі Євробачення.
- The Rasmus – Jezebel
- Корнелія Джейкобс - Hold Me Closer
- Сем Райдер - Space Man
- Охман - River
- Konstrakta – In Corpore Sano
The Rasmus – Jezebel
The Rasmus були одними з найбільш обговорюваних учасників. За свої майже 30 років творчої діяльності, артисти тільки зараз потрапили на Євробачення. Їх яскравий номер, запальна пісня і напівголий фронтмен групи Лаурі Юленен не залишили байдужими.
Корнелія Джейкобс - Hold Me Closer
Представниці Швеції перед фіналом Євробачення прогнозували перемогу.
Приємний голос і чуттєвий номер Корнелії Джейкобс хоч і не допомогли їй здобути перемогу, проте її пісня потрапила в плейлисти мільйонів слухачів.
Сем Райдер - Space Man
Ще до фіналу представник Британії Сем Райдер став зіркою TikTok. Його незвичайний голос, образ і запам'ятовується номер допомогли здобути "срібло" (2 місце) на Євробаченні-2022. Ця пісня дуже сподобалася експертам і слухачам усього світу.
Охман - River
Після Євробачення розгорівся скандал з приводу того, що Україна поставила Польщі 0 балів за виконання.
Українські слухачі не погодилися з результатами Національного Журі і висловили величезну підтримку Охману не тільки коментарями, а й різким зростанням кількості прослуховувань його композиції "River".
Konstrakta – In Corpore Sano
Сербська виконавиця представила на музичному конкурсі Євробачення-2022 пісню в стилі інді-поп про красу і здоров'я. Глядачам вона запам'яталася тим, що прямо на сцені мила руки в тазику.
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