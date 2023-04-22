"Від мене, на жаль, мало що залежить", - заявила артистка.

Напередодні Євробачення-2023 розгорівся скандал навколо того, що Руслана, яка здобула перемогу в 2004 році, не виступатиме в Ліверпулі. Багато хто незадоволений цим.

Зазначимо, що Україна почала брати участь у конкурсі пісні "Євробачення", починаючи з 2003 року, тому Руслана - перша, хто приніс нашій країні перемогу на цьому конкурсі. Зараз артистка прокоментувала ситуацію з тим, що її не покликали заспівати в півфіналах або в фіналі.

"Мене запитують, чи буду я стояти на сцені Євробачення, яке проходитиме від імені України в Ліверпулі. Я цього не знаю. Станом на сьогоднішній день на головній сцені Євробачення мій виступ не заплановано ні в фіналі, ні в півфіналах. Я чекаю і дивлюся, як будуть розвиватися події далі і не даю поки ніяких коментарів", - написала виконавиця хіта "Дикі танці" у своєму Instagram-блозі.

Відео дня

Руслана зазначила, що для неї важлива думка публіки, та запитала шанувальників про те, чи хотіли б фанати бачити її на сцені в Ліверпулі.

"Я живу і творю для України. Якщо ми не пам'ятатимемо наших перемог, нам буде важко здобувати перемоги в майбутньому. Ми повинні пам'ятати і про наші поразки, щоб не дати їм повторитися знову. Для того ми пишемо історію, яку ми ніколи не дозволимо переписувати", - резюмувала Руслана.

Нагадаємо, раніше продюсер співачки Олександр Ксенофонтов заявив, що Руслану Лижичко тільки зняли в масовці з українською молоддю біля "Золотих воріт" в Києві, і це відео буде продемонстровано на Євробаченні. Те, що Руслану не покликали заспівати на сцені, Ксенофонтов вважає дивним.

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