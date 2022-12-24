TVORCHI представлять Україну на Євробаченні-2023 / фото instagram.com/tvorchi_official/

У грудні цього року відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Згідно з оцінками журі та глядачів, перемогу здобув гурт TVORCHI з Тернополя. Ще до Нацвідбору музиканти вели активну діяльність, тому є досить впізнаваними в Україні. Зараз вони представили нову пісню разом з реперкою Alyona Alyona. Композиція отримала назву "Досить".

"Пісня-протест "Досить" у фіті з Alyona Alyona прозвучала вперше наживо в грудні минулого року на сольнику реперки, але зараз отримала нові актуальні сенси. Трек увійшов до ЕР Heart of Steel, який ми присвячуємо нескореності українців", - прокоментували свій реліз TVORCHI. 

Реакція соцмереж

  • "Той випадок, коли Джефрі більше українець за своїми діями і світоглядом, творчістю і відчуттями, ніж більшість популістів і хейтерів на цій темі. Українець - це не про колір паспорта. Це про свідомість. Бажаю групі розквіту і безперервного розвитку"
  • "Джефрі, ваш український кожен раз краще і це не може не зачаровувати"
  • "Пісня - вогонь!"
  • "Удачі! Нехай все вдасться, як ви задумали. Окреме враження - Джефрі, це напевно зовсім не об'єктивно, але українською ви звучите шикарно!"

Нагадаємо, KRUTЬ звинуватила TVORCHI в порушенні правил Нацвідбору.

Вас також можуть зацікавити новини: