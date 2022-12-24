Представники на Євробаченні-2023 від України випустили нову композицію.

У грудні цього року відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Згідно з оцінками журі та глядачів, перемогу здобув гурт TVORCHI з Тернополя. Ще до Нацвідбору музиканти вели активну діяльність, тому є досить впізнаваними в Україні. Зараз вони представили нову пісню разом з реперкою Alyona Alyona. Композиція отримала назву "Досить".

"Пісня-протест "Досить" у фіті з Alyona Alyona прозвучала вперше наживо в грудні минулого року на сольнику реперки, але зараз отримала нові актуальні сенси. Трек увійшов до ЕР Heart of Steel, який ми присвячуємо нескореності українців", - прокоментували свій реліз TVORCHI.

Реакція соцмереж

"Той випадок, коли Джефрі більше українець за своїми діями і світоглядом, творчістю і відчуттями, ніж більшість популістів і хейтерів на цій темі. Українець - це не про колір паспорта. Це про свідомість. Бажаю групі розквіту і безперервного розвитку"

"Джефрі, ваш український кожен раз краще і це не може не зачаровувати"

"Пісня - вогонь!"

"Удачі! Нехай все вдасться, як ви задумали. Окреме враження - Джефрі, це напевно зовсім не об'єктивно, але українською ви звучите шикарно!"

Нагадаємо, KRUTЬ звинуватила TVORCHI в порушенні правил Нацвідбору.

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