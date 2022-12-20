Фіналістка Нацвідбору Марина Круть поскаржилася на групу TVORCHI через те, що ті видали свою пісню "Heart Of Steel" французьким лейблом "Believe", який продовжує працювати на території Росії.
Також претензії були з приводу того, що у прямому ефірі під час приспіву звучав дабл основного вокалу. Як відомо, це проти правил - всі учасники повинні співати тільки наживо.
Ось як ситуацію прокоментував музичний продюсер Дмитро Шуров:
"Під час підготовки фіналу могла статися технічна помилка, через яку в ефірі у фонограмі групи TVORCHI протягом певних секунд звучав дабл живого вокалу Джеффрі. Така необачність дійсно могла статися: під час війни, за надскладних умов роботи, з регулярною відсутністю зв'язку і електрики. Через складний звук на майданчику (потяги метро) на репетиціях, до ефіру цього не почув ніхто, включаючи мене. Мені дуже прикро, що така ситуація трапилася, і я приношу свої вибачення усім учасникам фіналу і глядачам за цей інцидент. Вважаю, що він не може піддавати сумніву колосальну роботу всієї команди".
Зазначається, що з компанією "Believe" співпрацювали 5 з 10 учасників фіналу Нацвідбору, а до недавнього часу працювала і сама Круть. У "Суспільному" заявили, що це не є порушенням правил.
Нагадаємо, Приходько прокоментувала перемогу TVORCHI в Нацвідборі.