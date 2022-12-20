"Суспільне" вже розглянуло скаргу і дало відповідь.

Фіналістка Нацвідбору Марина Круть поскаржилася на групу TVORCHI через те, що ті видали свою пісню "Heart Of Steel" французьким лейблом "Believe", який продовжує працювати на території Росії.

Також претензії були з приводу того, що у прямому ефірі під час приспіву звучав дабл основного вокалу. Як відомо, це проти правил - всі учасники повинні співати тільки наживо.

Ось як ситуацію прокоментував музичний продюсер Дмитро Шуров:

Відео дня

"Під час підготовки фіналу могла статися технічна помилка, через яку в ефірі у фонограмі групи TVORCHI протягом певних секунд звучав дабл живого вокалу Джеффрі. Така необачність дійсно могла статися: під час війни, за надскладних умов роботи, з регулярною відсутністю зв'язку і електрики. Через складний звук на майданчику (потяги метро) на репетиціях, до ефіру цього не почув ніхто, включаючи мене. Мені дуже прикро, що така ситуація трапилася, і я приношу свої вибачення усім учасникам фіналу і глядачам за цей інцидент. Вважаю, що він не може піддавати сумніву колосальну роботу всієї команди".

Зазначається, що з компанією "Believe" співпрацювали 5 з 10 учасників фіналу Нацвідбору, а до недавнього часу працювала і сама Круть. У "Суспільному" заявили, що це не є порушенням правил.

Нагадаємо, Приходько прокоментувала перемогу TVORCHI в Нацвідборі.

Вас також можуть зацікавити новини: