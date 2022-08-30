Лідер "Бумбоксу" не зміг доспівати пісню до кінця через сльози.

Український музикант Андрій Хливнюк виступив на концерті, але не зміг повністю заспівати пісню через сльози, які буквально почали його душити.

Так, лідер "Бумбоксу", який зараз захищає Україну від російських окупантів у лавах Збройних сил України, вийшов на сцену, щоб виконати пісню артиста Skofka "Чути гімн".

На словах "Ну, а поки будемо бити вас за Азов і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі" Хливнюк не зміг стримати сліз. Він так і не доспівав пісню до кінця і вибачився перед слухачами. Він додав, що всі виручені з концерту гроші підуть на допомогу ЗСУ.

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Нагадаємо, Skofka присвятив свою нову пісню "Чути гімн" другу дитинства, життя якого забрала війна. Молодий хлопець загинув, захищаючи Україну від окупантів.

"Цей трек я присвятив своєму другові Коноводову Валентину Валентиновичу, другу з дитинства, який загинув, захищаючи нашу Україну. Вічна пам'ять тобі друг, вічно тебе будемо пам'ятати. "За нами правда, значить вистоїмо ми ваші вистріли, за нами правда, а її ніяк не пристрелити", - сказав раніше Skofka.

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