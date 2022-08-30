Український музикант Андрій Хливнюк виступив на концерті, але не зміг повністю заспівати пісню через сльози, які буквально почали його душити.
Так, лідер "Бумбоксу", який зараз захищає Україну від російських окупантів у лавах Збройних сил України, вийшов на сцену, щоб виконати пісню артиста Skofka "Чути гімн".
На словах "Ну, а поки будемо бити вас за Азов і Бучу! За Дні-, за Дніпро і кручі! За Ірпінь, який ти мучив! За ла-, за лани квітучі" Хливнюк не зміг стримати сліз. Він так і не доспівав пісню до кінця і вибачився перед слухачами. Він додав, що всі виручені з концерту гроші підуть на допомогу ЗСУ.
Нагадаємо, Skofka присвятив свою нову пісню "Чути гімн" другу дитинства, життя якого забрала війна. Молодий хлопець загинув, захищаючи Україну від окупантів.
"Цей трек я присвятив своєму другові Коноводову Валентину Валентиновичу, другу з дитинства, який загинув, захищаючи нашу Україну. Вічна пам'ять тобі друг, вічно тебе будемо пам'ятати. "За нами правда, значить вистоїмо ми ваші вистріли, за нами правда, а її ніяк не пристрелити", - сказав раніше Skofka.