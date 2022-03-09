Компанія припиняє всі операції та закриває офіси.

Найбільша у світі музична компанія Universal Music Group NV заявила, що призупиняє всі операції в Росії та негайно закриває свої офіси на території країни-агресора.

Про це повідомляє WSJ.

Зазначається, що компанія дотримується міжнародних санкцій.

Дискусії щодо виходу з російського ринку ведуться і в інших музичних гігантах, Sony Music Group і Warner Music Group Corp.

"Такі кроки підсилюють культурні санкції, які запроваджують глобальні розважальні компанії, намагаючись ізолювати Росію економічно та культурно як покарання за її військові дії", - зазначає видання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що великі бренди Mcdonald's і Starbucks вирішили призупинити свій бізнес в Росії. "Конфлікт в Україні і гуманітарна криза в Європі заподіяли нестерпні страждання ні в чому не винним людям. Ми приєднуємося до всього світу в засудженні агресії і насильства і молимося за мир", – прокоментували ситуацію в Mcdonald's.

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