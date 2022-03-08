Таке рішення було прийнято компаніями на тлі військової агресії Кремля.

Мережа швидкого харчування Mcdonald's прийняла рішення призупинити роботу в Росії і тимчасово закрити свої 850 ресторанів.

Про це повідомив гендиректор компанії. Слідом за "Маком" від роботи в РФ відмовилися і Starbucks - кафе вже закриваються.

"Конфлікт в Україні і гуманітарна криза в Європі заподіяли нестерпні страждання ні в чому не винним людям. Ми приєднуємося до всього світу в засудженні агресії і насильства і молимося за мир", – прокоментували ситуацію в Mcdonald's.

Про відхід Starbucks з російського ринку пише Reuters з посиланням на представників компанії.

Нагадаємо, власник KFC і Pizza Hut зупиняє інвестиції в РФ і жертвує мільйон доларів Червоному Хресту. Про це йдеться в поширеній в медіа заяві компанії. Компанія оголосила ,що"зупинила всі інвестиції і розвиток ресторанів в Росії".

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