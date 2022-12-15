Днями українська співачка Злата Огнєвіч випустила нову пісню "Як мені бути", яка присвячена всім українкам, які переживають загибель коханих на війні.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала тизер нової пісні. Користувачі мережі написали в коментарях, що впізнали в цьому треку звучання однієї з пісень Біллі Айліш - "Lovely". Хоч тексти пісень і відрізняються, проте музика схожа.
Що пишуть користувачі мережі
- "Який хороший плагіат"
- "Занадто точно переспівана Біллі Айліш"
- "Стільки таланту в Україні. Не розумію, нікому музику писати? Ні, треба переспівати Біллі Айліш"
- "Неймовірна красива пісня від Біллі Айліш"
- "Це ще потрібно вміти так точно переспівати і навіть не змінювати оригінальну тональність... Прямо нота в ноту"
- "Вітаю! Плагіат вийшов на "ура""
Що Злата Огнєвіч говорить про свою пісню
За словами Огнєвіч, вона написала цю пісню після перегляду відео, де президент Володимир Зеленський вручав ордени військовим посмертно, а приймали нагороди їхні дружини, діти, сестри та матері.
"Неможливо уявити відчуття наших жінок і пережите ними, вони не менші героїні, ніж їхні відважні чоловіки, подвиг яких ми будемо пам'ятати довіку. Всі мужні ангели назавжди залишаються в наших серцях", - прокоментувала співачка свою творчість.