Про це їй написали користувачі мережі в коментарях в Instagram.

Днями українська співачка Злата Огнєвіч випустила нову пісню "Як мені бути", яка присвячена всім українкам, які переживають загибель коханих на війні.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала тизер нової пісні. Користувачі мережі написали в коментарях, що впізнали в цьому треку звучання однієї з пісень Біллі Айліш - "Lovely". Хоч тексти пісень і відрізняються, проте музика схожа.

Що пишуть користувачі мережі

"Який хороший плагіат"

"Занадто точно переспівана Біллі Айліш"

"Стільки таланту в Україні. Не розумію, нікому музику писати? Ні, треба переспівати Біллі Айліш"

"Неймовірна красива пісня від Біллі Айліш"

"Це ще потрібно вміти так точно переспівати і навіть не змінювати оригінальну тональність... Прямо нота в ноту"

"Вітаю! Плагіат вийшов на "ура""

Що Злата Огнєвіч говорить про свою пісню

За словами Огнєвіч, вона написала цю пісню після перегляду відео, де президент Володимир Зеленський вручав ордени військовим посмертно, а приймали нагороди їхні дружини, діти, сестри та матері.

"Неможливо уявити відчуття наших жінок і пережите ними, вони не менші героїні, ніж їхні відважні чоловіки, подвиг яких ми будемо пам'ятати довіку. Всі мужні ангели назавжди залишаються в наших серцях", - прокоментувала співачка свою творчість.

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