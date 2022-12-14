Співачка випустила дуже чуттєву пісню, яка буквально бере за душу.

Українська співачка Злата Огнєвіч випустила нову пісню під назвою "Як мені бути". Цією чуттєвою, переживальною і наповненою болем відеороботою знаменитість зворушила шанувальників.

Ця пісня присвячена всім українкам, які переживають загибель своїх коханих на війні з Росією. За словами Огнєвіч, вона написала цю пісню після перегляду відео, де президент Володимир Зеленський вручав ордени військовим посмертно.

У той момент нагороди приймали дружини, діти і мами загиблих воїнів. Злата зазначила, що в очах кожної жінки був нестерпний відчай, сльози, прийняття, безвихідь.

"Неможливо уявити відчуття наших жінок і пережите ними, вони не менші героїні, ніж їхні відважні чоловіки, подвиг яких ми будемо пам'ятати довіку. Всі мужні ангели назавжди залишаються в наших серцях", - прокоментувала співачка свою творчість.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розповіла про поїздку на Донбас.

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