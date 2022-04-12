Депутати хочуть заборонити російську музику в Україні як мінімум до закінчення війни.

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну на території України. Європейські країни вже ввели пакет санкцій проти Росії, тепер їх хоче ввести і Україна.

Так, народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект, в якому пропонують заборонити російську музику на радіо і ТБ. Народні обранці хочуть заборонити музику країни-агресора як мінімум до закінчення війни в Україні.

Якщо Верховна Рада підтримає законопроект, то російську музику не можна буде слухати по радіо і телебаченню, в розважальних закладах, в громадському транспорті, в освітніх закладах, в готелях, ресторанах і кінотеатрах.

Також в законопроекті пропонується збільшити кількість української музики на радіо і ТБ до 50%.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil випустила хіт із Зеленським, Кімом і Арестовичем.

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