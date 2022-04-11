В кліпі звучить легендарна фраза Сердючки: "Геть з України, москаль некрасівий".

Українська співачка Jerry Heil презентувала кліп #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ з УКРАЇНИ), в якому показала стенд-ап Вєрки Сердючки з її знаменитою фразою про москаля.

Трек присвячений українським героям - президенту Володимиру Зеленському, губернатору Миколаївської ОДА Віталію Кіму, раднику глави ОПУ Олексію Арестовичу і воїнам зі Збройних сил України.

У тексті є такі слова: "У новинах нові українські герої щоранку! Вони крадуть наші серця, наче цигани танки! Задерли планку, сидячи на Банковій. Вони розбили їх впевненість, як дрони банки".

У цьому куплеті якраз і йдеться про головних "крашів" всіх українок, а також згадується історія про те, як цигани вкрали у окупантів танк і як жінка з балкона збила ворожий дрон за допомогою банки з огірками.

Нагадаємо, Jerry Heil переспівала свій хіт "Охорона, отмєна" і пригрозила Путіну поваленням.

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