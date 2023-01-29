Він підтримав українських військових у такий важкий час.

Український музикант Святослав Вакарчук з початку повномасштабного російського вторгнення їздить до бійців ЗСУ, щоб підтримати їхній бойовий дух. Цього разу він побував у місті-фортеці Бахмуті, де під звуки канонади заспівав "Червону руту".

На опублікованому відео видно, що Святослав грає на гітарі і співає пісню в оточенні українських військових. Міні-виступ вийшов дуже зворушливим.

"Місто, яке ще недавно було одним з найуспішніших в регіоні - справжня руїна. Але ми боремося сьогодні не тільки за будинки. Ми боремося за наших людей і за цінності", - підписав відео Вакарчук на своїй сторінці в Instagram.

Відео дня

Як відреагувала мережа

"У Святослава найміцніші горіхи серед усього шоу-бізу! Це вам не в Польщі скакати! Пишаюся"

"Я вас безмежно поважаю за те, що ви робите, а ваші пісні – назавжди в моєму серці"

"До сліз. Дякую вам"

"Дякую за те, що підтримуєте хлопців"

"Те, що ви робите - це безцінно для наших бійців"

Нагадаємо, раніше Вакарчук довів до сліз проникливою промовою з Бахмута.

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