Український музикант Святослав Вакарчук з початку повномасштабного російського вторгнення їздить до бійців ЗСУ, щоб підтримати їхній бойовий дух. Цього разу він побував у місті-фортеці Бахмуті, де під звуки канонади заспівав "Червону руту".
На опублікованому відео видно, що Святослав грає на гітарі і співає пісню в оточенні українських військових. Міні-виступ вийшов дуже зворушливим.
"Місто, яке ще недавно було одним з найуспішніших в регіоні - справжня руїна. Але ми боремося сьогодні не тільки за будинки. Ми боремося за наших людей і за цінності", - підписав відео Вакарчук на своїй сторінці в Instagram.
Як відреагувала мережа
- "У Святослава найміцніші горіхи серед усього шоу-бізу! Це вам не в Польщі скакати! Пишаюся"
- "Я вас безмежно поважаю за те, що ви робите, а ваші пісні – назавжди в моєму серці"
- "До сліз. Дякую вам"
- "Дякую за те, що підтримуєте хлопців"
- "Те, що ви робите - це безцінно для наших бійців"
Нагадаємо, раніше Вакарчук довів до сліз проникливою промовою з Бахмута.