Лідер групи "Океан Ельзи" не вперше приїжджає в "гарячі" точки на лінію фронту.

Український музикант і волонтер Святослав Вакарчук відправився в місто Бахмут - одну з найбільш "гарячих" точок на всій лінії фронту. Щодня захисники героїчно стримують наступ окупантів на цьому напрямку.

Вакарчук зазначив - він відвідав місто-герой, щоб показати на його прикладі нескореність всього нашого народу.

"Ми зараз перебуваємо в українському місті Бахмут. Тут гаряче, але воно нескорене, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут і всі інші українські міста і села, – не просто герої. Це люди, які вже увійшли в історію. Велика честь бути поруч з ними. Нехай кожен залишається живим і неушкодженим, і повертається переможцем до своїх родин, а перемога точно за нами! Слава Україні! Героям Слава!" - сказав Святослав, перебуваючи поруч з головною площею міста.

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Бої за Бахмут

Російські загарбники намагаються окупувати цей населений пункт Донецької області з літа 2022 року, проте українські воїни героїчно стримують наступ.

За даними місцевої влади, понад 80% житлового фонду в Бахмуті пошкоджено внаслідок практично безперервних обстрілів. У місті залишаються близько дев'яти тисяч мирних жителів, які живуть в підвалах і укриттях без водопостачання, тепла і електрики.

Нагадаємо, Вакарчук потужно заспівав на Антонівському мосту в Херсоні.

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