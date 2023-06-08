Співачка заспівала про болісне кохання.

Лірична прем’єра "Кропива" від української співачки Анни Трінчер вийшла 7 червня на всіх стрімінгових платформах. Ця композиція стала початком нового етапу в творчості співачки. У пісні Анна ділиться з аудиторією своєю історією кохання, про яку довго мовчала, але нарешті наважилась розповісти.

"Кропива" - це пісня-зізнання, що показує, яким може бути кохання, яке зав‘язує очі одному з партнерів заради бажань іншого.

"Любов може бути складною та заплутаною, іноді приносити розчарування або страждання, іноді по-справжньому жалити, але, разом з тим, ця сама любов може дати силу й віру в себе. Після складних, аб‘юзерських стосунків в минулому я присвятила багато часу, щоб по-чесному полюбити себе, виховати в собі стрижень сили та впевнено боротися за свої бажання. Я співаю про те, що ще десь крається в моїй душі, ніби нерозкрита та недоговорена частина мене, але тепер я хочу випускати всі думки на волю та розкривати свої нові сторони", - каже Трінчер.

У пісні артистка ділиться власним болісним досвідом та описує ті переживання, які відчувала в той момент. Любов може бути колючою, наче кропива, а може окриляти та надихати на вчинки. Ти можеш спочатку бути до нестями закоханою, але згодом зрозуміти, що ця людина не твоя і ти нещаслива в цих стосунках. Головне - вчасно ухвалити правильне рішення та знайти своє справжнє щире кохання, яке не буде жалити і завдавати болю.

Пережити складний розрив співачці допоміг її чоловік Олександр Волошин. Він показав, що у стосунках щасливими мають і можуть бути двоє. Зараз їхнє сімейне життя побудоване на коханні, довірі, взаєморозумінні, шаленій підтримці та на спільному баченні теперішнього і майбутнього.

"Людині потрібна людина. Колись мені сильно не вистачало відчуття, що мене люблять, розуміють, приймають і цінують. Я почувалася самотньою. І не тільки у стосунках з коханою людиною, а й з друзями, родичами. Для мене стосунки, в які хочеться вкладатись - це ті, де є близькість, довіра, тепло і розуміння", - розповіла співачка.

Нагадаємо, Марія Яремчук вперше за п'ять років випустила пісню.

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