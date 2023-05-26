Це було очікувано ще після того, як Яремчук виступила на Євробаченні-2023.

Нещодавно українська співачка Марія Яремчук виступила на Євробаченні-2023 з потужною версією пісні "Родина", слова до якої написав її батько Назарій Яремчук. Тоді зі сторінки Марії зникли колишні публікації, а також вона оновила аватарку, після чого фанати припустили, що незабаром вона випустить нову пісню.

Так і вийшло - обговорюваний виступ на Євробаченні-2023 став точкою повернення на сцену, тому що 26 травня артистка представила трек під назвою "Щит і меч".

Як раніше розповідала Марія, всі ці п'ять років вона писала пісні, але не тільки для себе, але і для інших артистів.

"Цій пісні п'ять років. Вона образна і автобіографічна. Втім, слухач може ширше масштабувати смисли, закладені в цій пісні, прочитати її не як особисту історію, а як щось про час, в якому ми живемо. Адже вона про одну кохання на все життя". Це може бути як любов до себе або любов до своєї справи, так і любов до рідної країни", - прокоментувала Марія Яремчук.

Марія Яремчук - "Щит і меч": кліп

Хто така Марія Яремчук

Марія - українська естрадна співачка. У минулому вона брала участь у вокальному конкурсі "Голос країни", а також посіла третє місце в конкурсі "Нова хвиля 2012".

У 2014 році артистка представляла нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Їй вдалося посісти шосте місце.

Нагадаємо, Марія Яремчук зірвала овації на сцені Євробачення.

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