Щемливий трек отримав назву "Перекотиполе". Текст пісні точно відгукнеться багатьом.

Молоді українські артисти YAKTAK та DOVI 26 травня представили нову спільну композицію. Вона отримала назву "Перекотиполе".

Минула їхня колаборація мала шалений успіх - трек "Чекає вдома" став справжнім хітом. Він тримався на першому місці в українських музичних чартах протягом багатьох тижнів, а на YouTube набрав понад 13 мільйонів переглядів.

"Перекотиполе" - новий трек, який пронизаний теплою ностальгією. Він переносить слухачів у світ емоцій, нагадуючи, що навіть якщо життєві дороги розлучили нас з тими, хто колись був нам найближчим, спогади про минуле залишаються у наших серцях назавжди.

"У кожного в житті був момент, коли ти розумієш, що люди, які колись були близькими, тепер не поруч. Це наштовхує на сум, але такий теплий. Важливо навчитися приймати зміни, рухатися вперед. Ми ростемо та розвиваємось, і це нормально, що люди та обставини навколо нас змінюються. Але спогади про тих, хто був поруч, завжди будуть у нашому серці і нагадуватимуть нам про наш зв'язок з минулим", - прокоментував YAKTAK свій новий реліз.

"Я дуже радий знову зробити щось разом з Яриком, бо наші треки це завжди про справжнє, про життя. Сподіваюсь, що нова пісня також знайде відгук у серцях наших слухачів", - додав DOVI.

YAKTAK & DOVI - Перекотиполе: кліп

Реакція соцмереж

"З задоволенням прослухала вашу пісню, сподобалась. Ми маємо визначене місце у житті - це Україна, але проклята війна зробила з українців дійсно перекотиполе"

"Вітаю з прем'єрою!!! Молодці, українці! Перемоги нам…"

"Цей трек має велику душу. Хлопці, дякую за те, що кожен ваш трек відкриває нам нову сторінка вашої душі"

"Такі душевні пісні закінчуються сльозами на очах"

Нагадаємо, КилимМен з Kalush Orchestra розпочав сольну кар'єру і випустив першу пісню.

Вас також можуть зацікавити новини: