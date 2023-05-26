Композиція отримала назву "За стежки" і була представлена в п'ятницю, 26 травня.

КилимМен з групи Kalush Orchestra несподівано відокремився від колективу - 26 травня він представив першу сольну композицію, яка отримала назву "За стежки". Кліп на неї опублікований на YouTube.

Відео знімали у вагоні поїзда. У кадр потрапили випадкові пасажири, які впізнали учасника гурту, який переміг на Євробаченні-2022. Також у ролику показали військового, який, очевидно, або їхав додому з фронту, або повертався на фронт після зустрічі з рідними.

Пісня КилимМена про те, що зараз на території країни відбувається війна, і про те, з яким неймовірним болем сьогодні живе кожен українець. Починається вона з рядків "добре, цього літа не застав мій дідо..."

"Як у будь-якого килима, у мене є мрія. Навіть дві. Перша - це, звичайно, перемога України, а друга - щоб мої сольні пісні почув весь світ. Так що сьогодні радий представити вам свій перший трек! Душа Килима ще ніколи не була такою відкритою, тому якщо хочете дізнатися, яким я є насправді, бажаю приємного перегляду", - прокоментував КилимМен свій реліз.

Реакція соцмереж

"Який крутий голос! Ще частинка Калуш буде з нами! Успіхів! Слава Україні!"

"Ну що, Килим, прийшов час сяяти на всю Україну"

"Ого, це так круто! Це було несподівано. Дуже душевний кліп. Дякую тобі. Чекаємо наступних композицій"

КилимМен - За стежки: кліп

Нагадаємо, Марія Яремчук вперше за п'ять років випустила пісню.

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