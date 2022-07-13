Слухачі прийшли в захват від нової пісні артиста.

Український музикант Wellboy випустив першу пісню після розриву з продюсером Юрієм Бардашем. Новий хіт "Ворогів на ножі" він присвятив незламності українського народу.

Якщо раніше Антон Велбой випускав жартівливі пісні, то ця зовсім інша. У ній йдеться про те, що українцям зараз доводиться чинити опір російській агресії і про те, що наш народ непереможний.

"Ця пісня про те, як нам доводиться чинити опір ворогам, боротися за українські цінності, культуру, писемність, мистецтво, традиції і, найголовніше, нашу ідентичність, яку ворог сьогодні намагається викрасти у нас і знищити. Вона про непереможний людський дух, про нашу перемогу, свободу і жагу до життя. Ми переживаємо не найкращі часи, але крізь тріщину обов'язково проб'ється світло і всі вороги будуть покарані", - прокоментував свій новий хіт артист.

"Найкрутіший", "Нова хітяра", "Надихаємося твоїми патріотичними піснями", "Чудова лірика, сильний посил! Мелодійно, стильно і актуально. З вірою в перемогу, адже разом ми - зброя! Все буде Україна! Спасибі за емоції і переживання", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Wellboy відмовився від співпраці зі своїм продюсером Юрієм Бардашем через різні політичні погляди. Антон цілком підтримує Україну, а Юрій - Росію. Більш того, скандальний продюсер переїхав в країну-агресор.

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