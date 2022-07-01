Продюсер, який довгий час замовчував свою позицію щодо російського вторгнення в Україну, оскандалився своїми новими висловлюваннями.

Український продюсер Юрій Бардаш, який давно знаменитий своєю антиукраїнською позицією і мовчанням про кровожерливу війну на території України, знову опинився в центрі скандалу через свої висловлювання. Цього разу він порівняв Україну з фашистською Німеччиною.

Свою позицію він висловив у власному Instagram-блозі. Зокрема, він вважає, що українська фраза "Україна - понад усе " – це аналог висловлювання "Deutschland über alles " (Німеччина - понад усе), яку активно використовували німецькі лідери за часів Другої світової.

Бардаш навіть влаштував у себе в Telegram-каналі опитування зі словами: "Україна - понад усе? Понад життів людських?".

Станом на 11:50 проголосувало близько 4,5 тисяч осіб, більшість з яких зазначили, що "Україна – понад усе". 24% вибрали варіант відповіді: "Ні, це фашизм!".

Нагадаємо, Wellboy розірвав контракт зі своїм продюсером Бардашем, який мовчить про війну в Україні. Слідом за ним співпрацю з Юрієм Бардашем припинив і режисер і автор пісень Євген Тріплов.

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